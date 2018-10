Diogo Goes realiza intervenções no espaço público

O artista plástico madeirense Diogo Goes conclui, este mês de Outubro, com novos projectos de artísticos, de intervenção no espaço público.

O primeiro trata-se de um objecto-escultórico em betão, pedra e madeira, inaugurado no passado dia 18 de Outubro, nos jardins da Escola da APEL, por ocasião do 40.º aniversário desta escola e em homenagem ‘Àqueles que deitaram mãos à obra’, uma homenagem da Associação de Antigos Alunos da Escola da APEL, aos fundadores.

O segundo trata-se dos objectos-pintura ‘Requiem’ apresentados na Sapataria Porto, no âmbito do projecto ‘Adopte uma loja’, uma intervenção artística colectiva no espaço público, da Rua dos Tanoeiros, promovida pela autarquia funchalense. Esta exposição tem a curadoria de Fátima Spínola e conta com a participação de dezasseis artistas plásticos convidados que intervêm em vários estabelecimentos comerciais desta rua. Este projecto foi inaugurado pelo no passado dia 30 de Outubro, pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo.

A nível nacional de referir ainda participação de Diogo Goes na edição do livro ‘Preciosidades - Livro de Afectos de Agostinho Santos’, que reúne mais de uma centena desenhos e escritos dev autores consagrados das artes e letras que privaram com o Diretor da Bienal Internacional de Arte de Gaia, Agostinho Santos. O madeirense Diogo Goes surge aqui ao lado de grandes nomes, como Albuquerque Mendes, Álvaro Siza Vieira, Cruzeiro Seixas, Fernando Lanhas, Graça Morais, Ilda Figueiredo, José Rodrigues, José Saramago, Valter Hugo Mãe, entre outros. A apresentação do livro, que decorreu na Biblioteca Municipal de Gaia, também no passado dia 18, esteve a cargo de Eduardo Vitor Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Gaia e de Isabel Pires de Lima, ex-Ministra da Cultura.

A decorrer na Região, Diogo Goes, têm a exposição individual ‘Mamã, Eu não quero ser Pós-Moderno’, na Galeria Marca d’Água, sito à Rua da Carreira. Poderá ser visitada até 23 de Novembro.