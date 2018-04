Dia Mundial da Dança assinalado no Baltazar Dias e em vários pontos do Funchal

As comemorações do Dia Mundial da Dança decorrem no Teatro Baltazar Dias, no Funchal, mas também em diversos pontos da cidade. Para além do concerto de Bruno de Azevedo, marcado para o dia 28 de Abril, às 21 horas, e do espectáculo ‘Sopro’ com Sofia Neuparth e Margarida Agostinho, a 29 de Abril, às 21 horas, haverá uma série de actividades com a comunidade de forma a assinalar o Dia Mundial da Dança.

Assim, de 24 a 29 de Abril, haverá escrita na rua, rádio, práticas de escrita, masterclasses, exposições e actividades no Auxílio Maternal do Funchal, Centro Comunitário do Funchal e Externato Apresentação de Maria.

Outra das actividades será uma performance ‘The Green Man’ de Peter Michael Dietz em frente ao Teatro Baltazar Dias, no próximo sábado, 28 de Abril, por volta das 18 horas. A performance não se fixa num só local, mas está em trânsito. Numa escuta constante, ‘The Green Man’ acompanha e é acompanhado por quem passa, integrando naturalmente o que acontece.

O Centro em Movimento dedica-se, desde o final dos anos 80, aos estudos do corpo e do movimento. Promove o encontro de diferente pratico-teóricas, cruzando a dança, a arte, a filosofia, trabalho com a cidade, entre outros campos de conhecimento.