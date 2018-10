Costa e Sánchez juntos no sábado em Lanzarote para homenagear José Saramago

Os primeiros-ministros de Portugal e de Espanha vão estar juntos no próximo sábado, em Lanzarote, nas Canárias, numa homenagem que vai assinalar os 20 anos da atribuição do Prémio Nobel da Literatura a José Saramago.

Fonte do Governo português adiantou à agência Lusa que Pedro Sánchez já confirmou a sua presença ao lado de António Costa em Lanzarote, naquela que será a primeira parte de um programa destinado a assinalar os 20 anos da atribuição do Prémio Nobel da Literatura a José Saramago, que se completam no dia 8 de Outubro.

Acompanhado pela filha e pela neta do escritor e por Pilar del Rio, assim como por outros representantes da Fundação José Saramago, António Costa irá desloca-se na manhã de sábado a Lanzarote, onde o escritor viveu os últimos 17 anos da sua vida.

Este programa de homenagem, que foi preparado conjuntamente pelo gabinete do primeiro-ministro e pela Fundação José Saramago, inclui também, na manhã de domingo, uma visita a Azinhaga do Ribatejo, durante a qual o líder do executivo estará novamente acompanhado por Pilar del Rio, pela filha e pela neta do escritor, entre outras personalidades do meio cultural.

Na Azinhaga do Ribatejo, terra natal de José Saramago, no distrito de Santarém, haverá uma festa popular, com momentos de música e de leitura de poemas.

Na parte da tarde de domingo, o primeiro-ministro estará ainda presente numa breve sessão evocativa da vida e obra do escritor, na Casa dos Bicos, em Lisboa, sede da Fundação José Saramago.