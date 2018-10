Contributos para o 9.º volume da Revista Portuguesa de Educação Artística até 2 de Janeiro

A Revista Portuguesa de Educação Artística (RPEA), publicada semestralmente pela Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia para divulgar os resultados de investigações e projectos realizados nas diferentes áreas artísticas, desde que direccionados para a educação, passou a estar indexada, desde a publicação lançada em Dezembro de 2017, em mais três bases de dados de revistas científicas internacionais: OAJI - Open Academic Journals Index; SIS - Scientific Indexing Services; e CiteFactor - Academic Scientific Journals.

No seu oitavo volume, publicado em Junho de 2018, continua a perseguir o objectivo da internacionalização e é realçada a colaboração da RPEA, na qualidade de parceira, com o Congresso de Investigação em Educação Artística, que decorreu em Novembro de 2017, na Escola Superior de Educação de Viseu. Alguns dos artigos publicados foram resultado do debate realizado neste congresso. Neste número, são ainda abordados problemas centrais da educação artística actual, nomeadamente, o papel dos museus no domínio da educação artística, a pesquisa em educação a partir do domínio das artes, a relação entre os artistas e as escolas, as estratégias de inclusão através das artes, junto de crianças e jovens em risco; os projectos artísticos de intervenção na comunidade e o perfil ideal do docente no curso de iniciação musical.

Actualmente, a RPEA está indexada e referenciada em nove importantes directórios de revistas científicas, o que permite aos investigadores do domínio da educação artística dispor de mais uma publicação com credibilidade internacional. Ainda neste âmbito, foi alargado o número de membros do Conselho Científico da revista, de modo a aumentar o número de especialistas e de áreas da educação artística abrangidas.

Além da versão em suporte papel, a RPEA continua a disponibilizar os conteúdos de forma graciosa em sistema de ‘Open Journal’. De destacar, que a manutenção deste projecto editorial, ao longo de oito anos, só tem sido possível devido à colaboração de dezenas de investigadores.

Neste sentido, está aberta a chamada de artigos para a RPEA volume 9, números 1 e 2 (2019), até ao próximo dia 2 de Janeiro de 2019.

Mais informações em https://rpea.madeira.gov.pt.