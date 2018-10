Concerto EcoMusicalis no Fanal tem transporte gratuito

Integrando a programação do Festival da Natureza 2018, realiza-se, esta tarde, pelas 17 horas, na Lagoa de Inverno do Fanal, um Concerto EcoMusicalis a cargo da Retoiça - Associação Cultural, Desportiva e Recreativa.

Este concerto, que conta com o versátil músico Giancarlo Mongelli, que irá interpretar ao cravo obras com estrita ligação à Natureza.

O transporte para o local é gratuito, com saída da Praça CR7 pelas 15h30 horas, sendo que as inscrições ainda decorrem, hoje, no Posto de Informação Turística da Avenida Arriaga.