Concerto de Passagem de Ano no Funchal traz Mimicat

O Concerto de Passagem de Ano integrado no programa das Festas de Natal e de Fim de Ano da Madeira promovido pelo Governo Regional (Secretaria do Turismo e Cultura) traz este ano ao Funchal, Mimicat. O concerto, que vai decorrer na Praça do Povo, tem início marcado para as 00h30, depois de terminado o espectáculo pirotécnico que este ano está a cargo da Macedo’s Pirotecnia.

Antes do fogo-de-artifício, a partir das 22h30, actuam no mesmo local os madeirenses Tiago Silva e Elisa Silva.

Segundo a informação disponível no site visitmadeira, Mimicat é descrita como “performer, intérprete e compositora desde muito jovem, desenvolveu uma voz quente e forte, característica da Soul-Pop de tradição Anglo-saxónica. É inspirada pelas grandes vozes da música negra e apaixonada pelo universo Pop, o que faz de Mimicat uma artista única no panorama musical actual. O single “Tell Me Why” foi a primeira canção extraída do seu álbum de estreia For You, editado pela Sony Music Portugal. Entre 2015 e 2016 fez a apresentação do disco pelos mais consagrados palcos do país e fez a sua estreia internacional com concertos no Brasil. Ainda em 2016 apresentou-nos dois singles, “Stay Strong” e “Gave Me Love”, canções que fazem parte do seu segundo álbum lançado em 2017, num registo Pop, sem nunca perder a força e carisma que tão bem a caracterizam enquanto artista. 2017 representa um ano de viragem para Mimicat com a apresentação de um novo álbum, onde se inclui o single “Fire”. Uma produção Pop arrojada, com uma escrita mordaz que nos mostra um outro lado da artista que não tinha ainda sido revelado. Dando continuidade ao que já nos habituou enquanto performer, Mimicat promete um concerto dramático, forte e cheio de energia, capaz de captar a atenção de qualquer membro da plateia”.

Já Tiago e Elisa, para além do sobrenome têm em comum uma paixão muito grande pela música. Apresentam-se em formato acústico, vozes e guitarra, com versões muito próprias e intimistas de temas que vão desde alguns dos maiores clássicos da música até os maiores hits da actualidade.