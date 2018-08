Cantor Justin Timberlake vai lançar uma autobiografia

O cantor Justin Timberlake vai explicar o seu caminho ao pormenor através de uma autobiografia, intitulada ‘Hindsight & All the Things I Can’t See in Front of Me’.

O livro, que foi escrito em parceria com Sandra Bark, fala do seu percurso pessoal e profissional. Até as histórias que levaram à criação das suas músicas com mais sucesso são reveladas, desde ‘Cry Me a River’ a ‘SexyBack’. O cantor norte-americano, de 37 anos de idade, também mostra imagens exclusivas dentro e fora do palco.

“Reflecte sobre quem ele é, examinando o que o motiva, falando abertamente sobre a paternidade, a família, os relacionamentos íntimos, as lutas e a sua busca para encontrar uma calma e força interior”, diz a sinopse do livro da editora Harper Design.

O lançamento da primeira autobiografia está marcado para 30 de Outubro.