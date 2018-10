Belmond Reid’s Palace recebe amanhã concerto de música de Câmara ‘Quarteto de Cordas Atlântico’

O ‘Quarteto de Cordas Atlântico’ protagoniza esta quarta-feira, 24 de Outubro, no Belmond Reid’s Palace, um concerto de música de câmara com variadas ‘cores’ sonoras no timbre dos instrumentos de corda.

Formado por quatro instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira, Natacha Guimarães e Joana Costa no violino, Marta Morera na viola de arco e Jaime Dias no violoncelo, interpretarão, neste concerto, obras de compositores de referência da história da composição musical como W. A. Mozart, J. Massenet, P. Glass, A. Piazzolla e G. F. Häendel, através de uma conjugação de obras num formato de câmara de especial sonoridade.

“O compromisso musical através do trabalho da dinâmica, da articulação, e do sentir a pulsação rítmica, e a importância destas abordagens em conjugações musicais mais reduzidas, com uma exposição individualizada dos músicos em palco são uma excelente base para o resultado do naipe em orquestra”, refere o director artístico Norberto Gomes.

Os quatro músicos jovens, dedicados e experientes, contribuem assim para mais uma temporada da Orquestra Clássica da Madeira na vida cultural na Região.

Os bilhetes estão disponíveis na recepção do Belmond Reid´s Palace e custam 20 euros com direito a uma bebida no Cocktail Bar.

Programa

W. A. Mozart [1756.1791] - Quarteto nº21 em Ré Maior K V. 575

Jules Massenet [1842-1912] - “Meditation” [1894]

Philip Glass [n. 1937] - “Mishima” [1985]

Astor Piazzolla [1921-1992] - “Oblivion”

G. F. Häendel [1685-1759] - “Arrival of the Queen of Sheba”