Apelo à Cultura juntou 50 pessoas no Funchal

O Apelo à cultura juntou esta tarde, na Zona Velha, no Funchal, cerca de 50 pessoas, desde espectadores, futuros profissionais de teatro e actores profissionais que se uniram em prol da cultura numa acção de luta pela dignidade da classe. Em causa, segundo o actor Élvio Camacho, estão vários aspectos ligados à cultura em Portugal, a começar pelo apoio do Orçamento de Estado que neste momento é de apenas 0,2%. O desejo seria 1% que representa “tudo” em termos de sobrevivência dos grupos culturais. “Representa a luta pela produção de pensamento e pela liberdade. É isso que os artistas tentam fazer e é esse o contributo que tentam dar”.

A Madeira juntou-se ao protesto a nível nacional que aconteceu em várias cidades portuguesas, mas esta acção é também um alerta para as entidades regionais, para os orçamentos regionais e municipais que devem valorizar um pouco mais as artes e os seus profissionais. “O Teatro Feiticeiro do Norte não foi contemplado com apoios a nível nacional (da Direcção-Geral das Artes) mas será contemplado pelo Governo Regional e pela Câmara do Funchal”, referiu Élvio Camacho, realçando que “ainda há aspectos positivos, mas não são suficientes”.

Acredita que alguma coisa vai mudar e lamenta que os projectos programados para este ano tenham de ser ajustados por falta de verbas. Já não será possível contratar um produtor nem realizar um espectáculo por falta de verba para pagar os direitos de autor.