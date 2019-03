Violência doméstica, selecção nacional e Moçambique dominam destaques da imprensa nacional

A Violência doméstica volta a estar na ordem do dia e em destaque na imprensa nacional.

Segundo o JN, a lei portuguesa vai prever um botão de pânico para as vítimas de perseguidores. O comando ou a pulseira electrónica só era aplicado como prevenção em crimes de violência doméstica.

Em destaque está ainda o jogo da selecção nacional que está obrigada a vencer a Sérvia.

O Público traz hoje uma entrevista com José Maria Ricciardi, ex-administrador do BES que não tem dúvidas de que haverá condenações no caso BES.

Moçambique continua a ser notícia pelas piores razões. O Público escreve hoje que há 12 portugueses incontactáveis na Beira.

Já o Jornal I diz que as pessoas estão ansiosas por sair dos centros e iniciar a reconstrução.

O DN Lisboa destaca a auditoria à gestão da GNR. Em causa está a falta de transparência, controlo e inúmeras irregularidades.

Já o Correio da Manhã relata o caso de uma mãe em morte cerebral que esta semana dará à luz um bebé.

O jogo entre Portugal e a Sérvia, marcado para hoje, no Estádio da Luz é ainda destaque na primeira página do matutino nacional.