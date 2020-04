Teletrabalho continua sempre que possível até Junho

O teletrabalho continuará a vigorar “sempre que as funções o permitam” a partir de segunda-feira, 04 de maio, e até a 01 de junho, de acordo com o Plano de Desconfinamento do Governo, hoje divulgado.

De acordo com o o plano divulgado hoje após reunião do Conselho de Ministros, a partir de 04 de maio o “exercício profissional continua em regime de teletrabalho, sempre que as funções o permitam”.

Já a partir de 01 de junho, está previsto o “teletrabalho parcial, com horários desfasados ou equipas em espelho”.

O Conselho de Ministros aprovou hoje o plano de transição de Portugal do estado de emergência, que cessa no sábado, para o estado de calamidade, anunciou o primeiro-ministro, António Costa.