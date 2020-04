Teleescola e comemorações do 25 de Abril em destaque na imprensa nacional

A teleescola e as comemorações do 25 de Abril são alguns dos assuntos que estão hoje em destaque na imprensa nacional.

“Guerra pelo 25 de Abril”, escreve o jornal I.

Sobre a teleescola, este matutino diz que “facilmente as aulas podem ser invadidas”.

O Diário de Notícias destaca que “pandemia deixa parlamentos a meio gás em toda a Europa”.

O Jornal de Notícias escreve que “Portugal avança com plano para vender máscaras a 515 milhões de europeus”.

O Público refere que “países do Norte estão a gastar mais do que os do Sul na resposta à crise”.

O Correio da Manhã escreve “regresso ao trabalho com higiene obrigatória”.