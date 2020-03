A situação de dezenas de turistas portugueses retidos na Indonésia está a ser dificultada pelas restrições às viagens e pelos cancelamentos de voos, disse hoje à Lusa fonte da embaixada de Portugal em Jacarta.

“Estamos nesta altura a recolher informações para fazer um ponto da situação”, adiantou a mesma fonte, referindo que nos últimos dias alguns portugueses, de um grupo inicial de cerca de 70, conseguiram viajar para Portugal.

“Grande parte foi saindo e actualmente penso que estamos longe desse número. Estamos a fazer um ponto da situação para perceber a situação de cada um”, indicou.

Apesar da Indonésia não ter restrições na saída e de se manterem quase todos os voos domésticos, o que permite o acesso a aeroportos internacionais, as opções de saída para a Europa, especialmente para Portugal, são cada vez mais limitadas.

Bali é o local de maior concentração de turistas, mas alguns viajaram para Jacarta “exactamente para procurar alternativas de voo”, disse a mesma fonte.

A situação dos turistas está a ser tratada praticamente ao minuto com responsáveis consulares da embaixada activos em grupos de whattsapp onde os portugueses colocam questões concretas, relacionadas com opções de viagens e com a situação de vistos, e que a Lusa tem acompanhado.

No caso da Indonésia há casos de pessoas que estão a conseguir remarcar voos, conseguindo alternativas muitas vezes inflacionadas.

Outros estão a pensar ficar porque as condições económicas não permitem que tenham acesso a essas alternativas e outros ainda decidiram, praticamente desde o inicio das restrições, que iam ficar em isolamento na Indonésia.

Para facilitar estas situações, o Governo indonésio aprovou medidas temporárias que facilitam extensões de vistos, com a embaixada a apoiar no envio de cartas individualizadas para facilitar o processo.

Além dos turistas, a embaixada está ainda a acompanhar a comunidade residente na Indonésia, tendo a mesma fonte sublinhado as “mostras de solidariedade e entreajuda”, inclusive de portugueses donos de hotéis e vilas em Bali a fazerem preços mais vantajosos para turistas de Portugal.

Aos residentes na Indonésia e aos que estão a optar por ficar, a embaixada faz as mesmas recomendações que estão a ser feitas em Portugal, nomeadamente a necessidade de manter o isolamento.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infectou mais de 324 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 14.300 morreram.

Depois de surgir na China, em Dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir actualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 5.476 mortos em 59.138 casos. Segundo as autoridades italianas, 7.024 dos infectados já estão curados.

A China, sem contar com os territórios de Hong Kong e Macau, onde a epidemia surgiu no final de Dezembro, conta com um total de 81.054 casos, tendo sido registados 3.261 mortes.

Os países mais afectados a seguir à Itália e à China são a Espanha, com 1.720 mortos em 28.572 infecções, o Irão, com 1.685 mortes num total de 22.638 casos, a França, com 674 mortes (16.018 casos), e os Estados Unidos, com 390 mortes (31.057 casos).

Vários países adoptaram medidas excepcionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.