Santuário de Fátima quer chamar peregrinos à santidade no mundo actual

O Santuário de Fátima quer ser um espaço onde os peregrinos se sintam chamados à santidade a partir dos acontecimentos de Fátima em 1917, mas num contexto de actualidade, com os seus riscos, desafios e oportunidades.

Esta ideia domina o plano do novo ano pastoral de 2020 do Santuário de Fátima, que é apresentado no próximo sábado, com os seus responsáveis a lembrarem que “a santidade, que a Igreja sublinha desde sempre, é um dos temas centrais do pontificado do Papa Francisco, que propõe um modelo cristão de felicidade como alternativa ao consumismo, à pressa e à indiferença face ao outro”.

“Se não cultivarmos uma certa austeridade, se não lutarmos contra esta febre que a sociedade de consumo nos impõe para nos vender coisas, acabamos por nos transformar em pobres insatisfeitos que tudo querem ter e provar”, refere o Papa em 2018 na exortação apostólica ‘Gaudete et Exsultate’ (Alegrai-vos e exultai), documento citado pelo Santuário de Fátima a propósito do tema do novo ano pastoral, “Dar graças por viver em Deus”.

Num texto publicado na sua página na Internet, o Santuário sublinha que, “a partir do acontecimento de Fátima, da Mensagem deixada por Nossa Senhora e da vida dos seus protagonistas, que corresponderam sem hesitações aos pedidos formulados pela Virgem, o Santuário irá procurar ser um espaço onde cada peregrino sinta este chamamento, encarnando-o no contexto atual, com os seus riscos, desafios e oportunidades”.

“A vocação batismal à santidade, a vida cristã como vida em Deus, a Conversão como recentramento da vida em Deus, a santidade para os dias de hoje, as dimensões de uma espiritualidade cristã à luz da mensagem de Fátima, a experiência da graça como experiência da santidade de Deus ou o Santuário como espaço de encontro com Deus e com a Sua misericórdia, são alguns dos itinerários que irão ser refletidos e propostos a cada peregrino” no próximo ano pastoral.

O ano pastoral vai ser apresentado numa sessão presidida pelo bispo de Leiria-Fátima, cardeal António Marto, com as intervenções do reitor, padre Carlos Cabecinhas, e do cónego João Aguiar Campos, a partir das 15:30, no Centro Pastoral de Paulo VI.

A Jornada de Apresentação do Ano Pastoral começa com a inauguração da exposição temporária do Museu do Santuário “Vestida de Branco”, comemorativa do centena´rio da primeira escultura de Nossa Senhora de Fa´tima”, no Convivium de Santo Agostinho, no piso inferior da Basi´lica da Santi´ssima Trindade, às 14:30.