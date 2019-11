REDE-T junta-se ao evento ‘Black Friday’

A REDE-T, plataforma do turismo, hotelaria e restauração junta-se ao já tradicional evento ‘Black Friday’ através de várias promoções junto dos seus membros e novos associados.

Assim, até 1 de Dezembro, a plataforma disponibilizará a aquisição de 2 anuidades por apenas 30 euros.

Para o segmento ‘corporate’, as empresas poderão efectuar o seu registo e divulgar os seus serviços junto da comunidade durante 2 anos e por apenas 50 euros bastando para tal o envio de um e-mail para o endereço [email protected]

Segundo Ricardo Augusto, fundador e responsável pela REDE-T, “é com uma enorme satisfação que vejo cada vez mais uma maior adesão dos profissionais do sector à nossa plataforma e nesse sentido gostamos de proporcionar as melhores condições e vantagens”.

Ricardo Augusto refere ainda que hoje a REDE-T estará presente na Alfândega do Porto no decorrer da final do CCA 2019 uma vez que a mesma é parceira institucional do evento.

A plataforma REDE-T caminha já para os 18.000 profissionais do canal HORECA registados, mais de 13.000 ofertas de trabalho e mais de 1.200 documentos para download.

Permite também o acesso a quase de 2.500 CVs dos melhores profissionais do sector e um directório de empresas com muitas das mais conhecidas marcas presentes.