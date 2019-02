PS inicia processo para aprovar lista de candidatos às Europeias no dia 21

A Comissão Política do PS reúne-se na quinta-feira, em Lisboa, durante a qual o secretário-geral do partido, António Costa, pedirá um voto de confiança para apresentar no próximo dia 21 uma proposta de lista às eleições europeias.

Esta reunião tem como ponto único da ordem de trabalhos a “análise da situação política”, mas, segundo fonte socialista, servirá também para se dar o primeiro passo do processo de elaboração e aprovação da lista de candidatos do PS às eleições de 26 de Maio.

O cabeça de lista do PS às eleições europeias, que tudo indica vai ser o actual ministro das Infraestruturas e Planeamento, Pedro Marques, será apresentado formalmente no próximo dia 16, durante a Convenção Europeia deste partido, que se realizará em Gaia.

Na quinta-feira seguinte a esta convenção, no dia 21 deste mês, como adiantou António Costa na recente entrevista que concedeu à SIC, voltará a reunir-se a Comissão Política do PS, então para debater e proceder à votação da lista de candidatos europeus proposta por António Costa.

Em relação à lista de candidatos do PS ao Parlamento Europeu, sabe-se já que será “rigorosamente” paritária em termos de género.

No que respeita aos actuais eurodeputados socialistas que deverão voltar a figurar na nova lista, são apontados como muito prováveis os nomes de Maria João Rodrigues, Pedro Silva Pereira e Carlos Zorrinho.

Entre os lugares considerados elegíveis, vão também seguramente estar os candidatos a designar pelas estruturas do PS/Açores e do PS/Madeira.

Na entrevista que concedeu à SIC na terça-feira à noite, António Costa traçou como objectivo voltar a vencer as eleições europeias e com mais do que os cerca 31,8% alcançados em 2014, com o PS ainda sob a liderança de António José Seguro.