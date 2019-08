Portugal no maior concurso de fogo de artifício de Macau

Uma empresa portuguesa vai competir no maior concurso de fogo de artifício de Macau, que assinala os 20 anos da passagem do território para a China e que serve para promover internacionalmente a cidade, informou hoje a organização.

A Pirotecnia Minhota é uma das 12 equipas que vão competir numa iniciativa cujo orçamento é superior a 24 milhões de patacas (2,7 milhões de euros) e que contempla a realização de actividades complementares e de uma palestra ao longo dos seis dias de espectáculo, frisou, em conferência de imprensa, a responsável da Direcção dos Serviços de Turismo de Macau (DST), Helena de Senna Fernandes.

O fogo de artifício será lançado entre as 17 e as 23 horas a partir de uma zona junto à Torre de Macau e será acompanhado de iniciativas que combinam espectáculos, gastronomia, jogos e ‘workshops’.

A DST anunciou ainda que vai organizar concursos de fotografia, desenho, vídeo e de design associados à iniciativa.

O concurso decorre nos dias 7, 13, 21 e 28 de Setembro e a 1 e a 5 de Outubro, com a participação de equipas da Malásia, Filipinas, Coreia do Sul, Reino Unido, Roménia, África do Sul, Canadá, França, China, Japão e Austrália.

Das dez concorrentes, sete garantiram uma posição no pódio em edições passadas, sublinhou a organização.