Polícia Marítima portuguesa resgata 51 migrantes na Grécia

A Polícia Marítima portuguesa em missão na ilha grega de Lesbos resgatou, esta sexta-feira, 51 migrantes que atravessavam o mar Egeu, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), tendo sido transportados para o porto de Skala Skamineas.

Em comunicado, a AMN explica que os elementos da Polícia Marítima resgataram os migrantes em duas acções distintas.

“A primeira acção de resgate decorreu quando a equipa da Viatura de Vigilância Costeira da Polícia Marítima detetou um sinal durante a patrulha, tendo informado a equipa que se encontrava na embarcação “Tubarão” para que estes investigassem este sinal”, refere o comunicado.

A equipa embarcada deslocou-se para o local, tendo confirmado tratar-se de um bote com 21 migrantes a bordo, sendo seis crianças, quatro mulheres e 11 homens.

A segunda acção de resgate ocorreu quando os elementos da Polícia Marítima receberam a informação de que estaria um bote a navegar, ainda em águas turcas, rumo à Grécia.

“O bote, com 30 migrantes a bordo, dos quais 10 crianças (duas recém-nascidas), nove mulheres e 11 homens, entrou em águas gregas e a equipa da Polícia Marítima deslocou-se para o local, efectuando a sua intercepção”, salienta.

Após as duas acções, os migrantes foram transferidos para a embarcação da Polícia Marítima e transportados para o porto de Skala Skamineas, onde desembarcaram em segurança e foram entregues às autoridades gregas.

“Com este resgate, aumenta para 1.387 o número de vidas salvas pela Polícia Marítima na Grécia só este ano. Desde 2014, quando iniciou a participação na missão Poseidon, a Polícia Marítima já resgatou 6.201 migrantes”, frisa o documento.

A Polícia Marítima encontra-se integrada na operação Poseidon, sob égide da agência europeia Frontex e em apoio à Guarda Costeira grega, com o objectivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia.