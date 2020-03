Plataforma para aulas à distância com mais de 195 mil utilizadores num dia

A plataforma Colibri, disponibilizada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), registou na quinta-feira 195.504 participantes, que estiveram em 8.895 aulas e reuniões à distância devido à pandemia Covid-19, segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino.

“Estes números demonstram a adesão massiva das instituições de ensino superior na adopção de ambientes colaborativos e de ensino à distância no âmbito dos seus planos de contingência para garantir o funcionamento normal das actividades de ensino e investigação”, refere o Ministério em comunicado.

Segundo os dados divulgados hoje pela tutela, a plataforma disponibilizada pela Unidade de Computação Científica Nacional da FCT (FCT-FCCN) registou 536.276 utilizadores desde o início do mês de março.

No mesmo período, o número de aulas e reuniões realizadas à distância através da plataforma Colibri ascendeu a32.266, num total de 21.427.382 minutos entre os dias 01 e 19 de março.

Além da Colibri, a FCT-FCCN tem disponibilizado outras ferramentas de apoio ao teletrabalho e ao ensino à distância, como a plataforma NAU -- Sempre a Aprender, com cursos ‘online’, que nos últimos sete dias registou 534 novos participantes, 1061 matrículas e emitiu 609 certificados.

Também o programa de gravação, edição e partilha de vídeos educativos, Educast, teve um aumento no número de utilizadores em março, com 6.021 novos registos desde o início do mês, 1.196 vídeos produzidos e mais de 103 mil visualizações.

Já a plataforma Videocast, que permite a transmissão de vídeos em directo, recebeu desde o início de março 539 novos utilizadores e transmitiu 413 sessões, num total de 69 horas difundidas.

As actividades lectivas presenciais de todos os estabelecimentos de ensino foram suspensas na segunda-feira, para conter a pandemia de covid-19, apesar de muitas instituições de ensino superior já terem começado a implementar métodos de ensino à distância ao longo da semana passada.