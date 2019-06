PJ detém homem por abuso sexual de crianças agravado

A Polícia Judiciária (PJ) identificou e deteve um homem pela presumível autoria de um crime de abuso sexual de crianças agravado.

Os factos ocorreram esta segunda-feira, em plena luz do dia, por volta das 18 horas, numa praia, em Tavira, na zona do areal onde se pratica nudismo, tendo sido presenciados por vários naturistas que ali se encontravam, e que conseguiram interpelar o autor e chamar as autoridades.

O detido, de 42 anos de idade, bancário e sem antecedentes criminais, vai ser presente a interrogatório Judicial para aplicação das medidas de coacção tidas por adequadas.

A detenção foi feita pela PJ, através da Directoria do Sul, com o apoio da Polícia Marítima.