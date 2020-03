Motoristas lamentam políticas irresponsáveis com conivência dos patrões

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas lamentou hoje que os colaboradores do setor estejam “entregues à própria sorte”, perante a covid-19, com políticas “irresponsáveis e salazaristas” do Governo, com a conivência dos patrões.

“Depois da Direção-Geral da Saúde [DGS] ter anunciado que, quem entrasse em Portugal, a partir desta última segunda-feira, seria obrigado a ficar em isolamento profilático durante duas semanas, a Antram [Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias] ter considerado a medida demasiado violenta e com um impacto muito grande nas empresas, chegou hoje a um entendimento com o Governo para que os motoristas tenham via verde na passagem de fronteira [...], em suma, abandonados à própria sorte”, lamentou, em comunicado, o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP).

A estrutura sindical regista com “profundo desagrado esta decisão”, que coloca “em risco” os motoristas, as suas famílias e todos os portugueses, lembrando que já tinha alertado que estes profissionais continuam a trabalhar sem equipamentos de proteção individual.

“Confirmamos, mais uma vez, que os motoristas, que são tão importantes para a nossa sociedade, continuam a ser maltratados e marginalizados pelo Governo, e pela Antram, a quem só interessa fatores económicos”, notou o sindicato liderado por Francisco São Bento.

Assim, o SNMMP disse que, “tendo em conta as políticas irresponsáveis e salazaristas deste Governo, em conivência com as empresas”, se algum motorista for infetado pela covid-19, não hesitará, “até à última instância”, em pedir responsabilidades a estes.

O Dinheiro Vivo noticiou hoje que a Antram chegou a um entendimento com o Governo para que os motoristas de mercadorias não sejam obrigados a ficar em quarentena após passarem a fronteira e entrar em Portugal, uma medida da DGS, considerada pelos patrões “demasiado violenta”.

O relatório da situação epidemiológica em Portugal, com dados atualizados até às 24:00 de quarta-feira, indica que se registam 60 mortes relacionadas com a covid-19, com a região Norte a ter o maior número (28), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (18), da região Centro (13) e do Algarve (1). Relativamente a quarta-feira em que se registaram 43 mortes, hoje observou-se um aumento de 39,5%.

De acordo com os mesmos dados, há 3.544 confirmados, mais 549 (um aumento de 18,3%) relativamente a quarta-feira.

Há 16.568 casos que não se confirmaram e 43 doentes que já recuperaram. Em vigilância pelas autoridades de saúde estão 14.994 casos.