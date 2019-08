Marcelo 'assaltado' em destaque na imprensa nacional esta terça-feira

O Hotel Pestana Alvor Praia, em Portimão, no qual de se encontrava hospedado o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi assaltado durante a madrugada de domingo. É esta a notícia em destaque na capa da edição desta terça-feira, 27 de Agosto, Correio da Manhã. “Marcelo dispensa GNR de hotel assaltado”, escreve o matutino, acrescentando que o Presidente da República estava no quarto durante o crime.

Já o Público faz manchete com números trágicos nas estradas portuguesas: “Número de mortos por acidentes de carro aumenta 12% em 2018”.

“Partidos contam gastar 7,4 milhões na campanha”, destaca por sua vez o Diário de Notícias. “A despesa total prevista pelos partidos parlamentares para a próxima campanha baixa 27% face ao que gastaram em 2015. Só Bloco e PAN aumentaram os orçamentos”, revela o periódico nacional.

A principal notícia do Jornal de Notícias é que “Estado poupa 13 milhões no apoio judiciário”, enquanto o i fala em “As multas que vêm do céu: Autoridades portuguesas confirmam ao i que estão a estudar o uso de drones e helicópteros para vigiar as estradas nacionais”.

“Caixa Brasil está exposta a empresas da Lava Jato” é a principal chamada de capa do Jornal de Negócios.

Nos desportivos A Bola e Record puxam para capa o facto de o benfiquista Chiquinho só voltar aos relvados em 2020 e O Jogo destaca “O melhor FC Porto do século na Luz: Dragões confirmaram a vitória mais confortável do milénio”.