Jornalistas da Lusa elegem Bruno de Carvalho e Jair Bolsonaro como as figuras do ano

O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho, destituído do cargo pelos sócios do clube, e o vencedor das eleições presidenciais brasileiras, Jair Bolsonaro, são as figuras deste ano para os jornalistas da Lusa.

Na mesma eleição, a crise desencadeada pelo furto de armas em Tancos, que atingiu instituições políticas e militares nacionais, e a aproximação das duas Coreias, depois de anos de tensão e ameaça nuclear, foram eleitos pelos jornalistas da agência como os acontecimentos de 2018.

Participaram na escolha das figuras e acontecimentos do ano 131 jornalistas da Lusa e 50 votaram em Bruno de Carvalho para personalidade do ano nacional. O segundo nome mais votado foi o ministro das Finanças, Mário Centeno (42 votos).

Jair Bolsonaro, que tomará posse como Presidente do Brasil em 1 de Janeiro de 2019, foi a figura internacional mais votada (47 votos), seguindo-se o Presidente de Angola, João Lourenço (36).

O caso das armas militares furtadas de Tancos e mais tarde recuperadas na Chamusca foi a escolha de 50 dos jornalistas da Lusa que participaram nesta eleição. O segundo acontecimento mais votado foi a contestação social que se estendeu ao longo do ano (26 votos).

As cimeiras histórias entre Coreia do Norte e Coreia do Sul conseguiram 43 votos, seguindo-se as eleições brasileiras, com 41.

A Lusa divulga hoje textos e um vídeo sobre os acontecimentos e figuras de 2018 tendo em conta as escolhas dos jornalistas da agência. O vídeo pode ser visto em www.lusa.pt.