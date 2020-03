A empresa da qual faz parte a cadeia de ginásios Fitness Hut anunciou hoje o encerramento temporário de todos os espaços em Portugal e Espanha, medida decretada para impedir a propagação da pandemia de Covid-19.

De acordo com um comunicado do Grupo VivaGym, esta empresa afirma que “perante a dimensão do impacto” do novo coronavírus e “em simultâneo com as recomendações emitidas pelas autoridades de saúde” portuguesas e espanholas, serão encerrados “temporariamente os seus 96 ginásios em ambos os países”.

A nota não faz referência sobre a reabertura destes espaços desportivos.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em Dezembro, na China, e já provocou mais de 5.300 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarar a doença como pandemia.

Em Portugal, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) actualizou hoje o número de infectados, que registou o maior aumento num dia (34), ao passar de 78 para 112, dos quais 107 estão internados.

O boletim epidemiológico assinala também que, desde o início da epidemia, a DGS registou 1.308 casos suspeitos (mais de o dobro em relação a quinta-feira) e mantém 5.674 contactos em vigilância.

Na quinta-feira, o Governo anunciou que as escolas de todos os graus de ensino vão suspender todas as actividades lectivas presenciais a partir de segunda-feira, devido ao surto de Covid-19.

Várias universidades e outras escolas já tinham decidido suspender as actividades lectivas.

O Governo decidiu também declarar o estado de alerta em todo o país, colocando os meios de protecção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.