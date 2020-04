Oito dias após a sua criação, o Fundo Solidário ‘Emergência abem: Covid-19’ já angariou um montante total de 56.022,93 euros euros em donativos.

Promovido pela Associação Dignitude, no âmbito do ‘Programa abem: Rede Solidária do Medicamento’, este Fundo Solidário foi criado para garantir o acesso aos medicamentos, produtos e serviços de saúde a quem está em isolamento social devido ao coronavírus.

“Estamos a travar uma batalha à escala global a que ninguém pode ficar indiferente. Todos somos afectados pela pandemia Covid-19 e todos somos poucos para dar resposta a esta situação. É em momentos difíceis que temos de nos unir para ajudarmos quem precisa. É por isso que apelamos à solidariedade dos portugueses que contribuam para esta causa”, afirma Maria de Belém Roseira, embaixadora da Associação.

Os donativos podem ser feitos no website www.abem.pt ou por transferência bancária para o IBAN: PT50.0036.0000.99105930085.59. Os doadores podem enviar comprovativo de transferência, nome e NIF para [email protected] , para que lhes seja emitido o recibo de donativo.

Através da articulação com as entidades parceiras do Programa abem (Autarquias, Instituições Particulares de Solidariedade Social, Cáritas e Misericórdias), os beneficiários abem já podem receber os medicamentos de que precisam em suas casas. Adicionalmente, poderão também usufruir desta possibilidade outros cidadãos que devido à pandemia Covid-19 apresentem necessidades específicas, desde que referenciados por entidades parceiras e apoiados no acesso a medicamentos, produtos e serviços de saúde.

O Programa abem: Rede Solidária do Medicamento da Associação Dignitude é uma iniciativa apoiada pela Portugal Inovação Social, através de Fundos da União Europeia. A Fundação AGEAS, VICTORIA Seguros e Associação Nacional das Farmácias também já se associaram a esta causa, para a qual contribuíram também muitos portugueses individualmente.