FNAC encerra lojas, temporariamente, como medida de prevenção contra o surto de COVID-19

Através de comunicado, a FNAC anunciou que irá encerra os seus espaços, temporariamente, como medida de prevenção contra o surto de COVID-19.

Eis a nota:

Desde o início do surto de COVID-19 que a FNAC Portugal tem seguido as recomendações das entidades competentes, sempre com a preocupação de garantir a segurança e a saúde de todos os seus colaboradores, clientes, parceiros e comunidade de autores e artistas.

Desta forma, face ao desenvolvimento deste surto no nosso país, a FNAC anuncia que irá encerrar temporariamente, a partir das 24 horas de hoje, todas as suas lojas.

A FNAC irá garantir em serviços mínimos, para conseguir dar respostas a situações excecionais, o acesso restrito a 7 lojas, localizadas no Centro Colombo, Almada Fórum, CascaisShopping, NorteShopping, GaiaShopping, Fórum Coimbra e Fórum Algarve. Estas lojas, que permanecem excecionalmente abertas, passam a adotar um horário reduzido (das 11h às 20h).

Os serviços de Bilheteira, Laboratório Fotográfico, Cartão FNAC e Cafés FNAC estão em todas as lojas temporariamente encerrados, incluíndo nas lojas com serviços mínimos.

A FNAC continuará a disponibilizar o seu catálogo de produtos e serviços através da fnac.pt, que contará com um reforço nos processos logísticos de entrega e normas de higiene, para que os portugueses possam receber em sua casa aquilo que mais precisam, com entregas seguras.

Foi ainda alargado o prazo de trocas e devoluções para 45 dias, para compras efetuadas a partir de 1 de março, para que os clientes possam fazer as suas escolhas com maior confiança e segurança. Os canais habituais de apoio ao cliente continuarão a funcionar dentro da normalidade.

A FNAC vai continuar a acompanhar de perto toda a situação e a agir sempre em conformidade com as recomendações dos governantes e entidades de saúde.

Todas lojas físicas FNAC retomarão o seu normal funcionamento assim que voltarem a estar reunidas todas as condições de segurança e saúde para receber colaboradores, clientes, parceiros, autores e artistas.