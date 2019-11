Falta de médicos de família e mais dinheiro para o Novo Banco em destaque na imprensa nacional

A falta de médicos de família volta a ser tema de destaque na imprensa nacional desta quinta-feira, 28 de Novembro. O Jornal de Notícias refere que à conta desta situação, os hospitais são entupidos com falsas urgências. 43% dos atendimentos ao nível nacional e mais de 50% em Lisboa são situações que derivam da falta de médicos de família.

Os prejuízos do Novo Banco, que não param de aumentar, é outro dos destaques dos jornais de Hoje. Segundo o I, estão a caminho mais 700 milhões de euros para este banco que já recebeu dois mil milhões do Fundo de Resolução e continua a dar prejuízo. Até Setembro, já tinha perdido 572 milhões.

No Correio da Manhã, o destaque vai para uma burla através de um esquema de pirâmide com moedas virtuais que tem lesado milhares de pessoas. A empresa OptionsKnight reunia clientes em hotéis e burlou militares, polícias e funcionários da Justiça, entre outros.

O Diário de Notícias refere que a falta de professores de informática leva escolas a contratar profissionais sem habilitações. O mesmo matutino reserva ainda grande parte da primeira página para Joacine, a deputada do Livre na Assembleia da República que voltou a ocupar o palco do parlamento nacional.

O Jornal Público destaca a tensão do Orçamento de Estado para 2020 e o facto de Centeno negar 80 milhões para polícias exigidos pelo Ministério da administração Interna.

No desporto, a saída do Benfica da Champions, depois de ter perdido ontem frente ao Leipzia, também domina as primeiras páginas nacionais, no dia em que é revelado pelo I que Portugal tem mais de 3.000 pessoas a viver com VIH sem estarem diagnosticadas.