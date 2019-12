Estragos e vítimas causados pela depressão Elsa em destaque imprensa nacional

A depressão Elsa que está a atingir Portugal Continental tem deixado um rasto de destruição. O assunto domina as primeiras páginas dos jornais nacionais desta sexta-feira, 20 de Dezembro.

O Público salienta que o mau tempo já fez dois mortos e tem levado o caos a todo o país. O mesmo acontece na capa do Jornal de Notícias (JN) que faz referência aos dois mortos causados pela tempestade que varreu o país. Sobre esta matéria, o Jornal I destaca o rasto de destruição causado pela tempestade, enquanto que o Correio da Manhã (CM) frisa o caos que se abateu no país.

Noutras matérias igualmente importantes, o Público diz que os rendimentos vão decidir apoios às famílias para creches. A medida de 30 milhões de euros prevista no Orçamento do Estado para 2020 vigora a partir do próximo ano lectivo.

O JN faz um ‘retrato’ à situação dos Correios que ganham precários, perdem lojas e baixam lucros. Seis anos depois da privatização, o número de funcionários com contrato a termo triplicou e a empresa fechou uma centena de estações, enquanto que o custo do selo usado em carta normal subiu 47%.

No Correio da Manhã escreve-se sobre a Operação Lex com o Ministério Público a apontar novo crime a Luís Filipe Vieira. O presidente do Benfica está indiciado por vantagem indevida na ligação com o Juiz Rui Rangel.

O I questiona o que está na droga consumida no país. Laxantes, antiparasitas e cafeína são algumas das substâncias misturadas na cocaína. João Matias, do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência diz que há cada vez mais drogas e estão cada vez mais potentes.

O Diário de Notícias refere que o Governo vai lançar em 2020 uma lotaria do património. Uma medida prevista no Orçamento do Estado para o próximo ano que foi entregue n Assembleia da República.