Entrega de IRS, Moçambique, igualdade de géneros e leis da transparência na ordem do dia

No dia em que os contribuintes portugueses podem começar a entregar as declarações de IRS, o assunto é notícia em vários órgãos de comunicação nacional. O Correio da Manhã adianta que o fisco vai devolver mais de 2,6 mil milhões às famílias e os reembolsos começam a ser feitos a partir da terceira semana de Abril.

O JN avança para receitas de IRS que batem record de Passos Coelho. A carga fiscal está em máximos acima de Espanha, mas abaixo da média da Europa. Cerca de cinco milhões de contribuintes iniciam hoje entrega de declarações.

Ainda no Jornal de Notícias, Fisco pede a hacker dados de Jorge Mentes. O email foi enviado ao pirata informático quando já estava detido na Hungria. Gestifute diz que não tem segredos.

O DN dá conta da missão militar de emergência em moçambique levada a cabo pelos militares portugueses. Os heróis regressam de coração cheio pela ajuda prestada.

Sobre esta matéria, o Jornal Público aborda o futuro dos portugueses na beira, em Moçambique. Um tema incerto que ninguém gosta de falar por não saber o que virá.

Noutras matérias, diz que o investimento para a redução de passes sobe 32 milhões de euros em seis meses e que a Uber se expande pela Europa com bicicletas fabricadas em Águeda.

O Jornal I destaca novos géneros. Há 11 países que já reconhecem mais géneros para além do feminino e masculino. Na Alemanha é possível o registo civil com um terceiro género desde o início do ano. Nova Iorque identificou 31 géneros diferentes e já não separa as casas de banho por sexo.

O DN aborda as leis da transparência. Advogados e juristas estão em maioria no parlamento nacional. Há 42 advogados e 18 juristas entre os 230 deputados que compõem a Assembleia da República, em Lisboa. Estas são as profissões mais representadas numa altura em que voltou a polémica sobre as incompatibilidades dos eleitos.