Ensino na televisão arranca dia 20 com aulas de 30 minutos

As aulas para os alunos do ensino básico, transmitidas na RTP Memória durante o terceiro período, começam no dia 20 e vão ter apenas 30 minutos, incluindo disciplinas como educação física e artística, anunciou hoje a tutela.

O Ministério da Educação divulgou hoje a grelha do espaço #EstudoEmCasa, que vai ocupar parte da programação da RTP Memória durante o terceiro período, das 09:00 às 17:50 com aulas para o 1.º e 2.º ciclos de manhã e para o 3.º ciclo à tarde.

As aulas destinadas aos alunos do 1.º ao 9.º ano de escolaridade arrancam no dia 20 de Abril, após o início do terceiro período, dia 14, e o regresso de cerca de dois milhões de alunos ao ensino à distância.

À excepção das aulas de educação artística, que se destinam a todos os alunos, a grelha está organizada por escolaridade e a parte da manhã está reservada às aulas do 1.º ao 6.º ano, enquanto os conteúdos para os alunos do 7.º ao 9.º ano são transmitidas à tarde.

Os diferentes anos são agrupados em grupos de dois e, por isso, os alunos do 1.º ano vão partilhar a matéria com os alunos do 2.º ano, à semelhança dos alunos dos 3.º e 4.º anos, 5.º e 6.º anos e 7.º e 8.º anos, sendo a excepção as aulas do 9.º ano.

A programação vai incluir disciplinas como Educação Física, Literatura, Alemão, Francês e Espanhol até 30 minutos diários de iniciação ao Português para falantes não-nativos. Já os alunos 1.º ciclo vão ter trinta minutos semanais de leitura e para os 5.º e 6.º vai haver “oficina de escrita”.

A cidadania é transversal a todos os anos de escolaridade e vai ser abordada no contexto de várias disciplinas, como Estudo do Meio, História, Geografia ou Ciências Naturais.

Em comunicado, o Ministério da Educação explica que a emissão do #EstudoEmCasa na RTP Memória vai permitir alcançar a generalidade dos alunos, ultrapassando alguns dos constrangimentos no acesso ao ensino que têm sido denunciadas por pais, professores e directores escolares ao longo das ultimas semanas.

Em declarações à Lusa, o director da RTP Memória admitiu na quinta-feira que a iniciativa representou um “um desafio tremendo” para toda a equipa envolvida no projecto.

Questionado sobre quanto tempo levou a montar este projecto, Gonçalo Madaíl afirmou: “Diria que, intensamente, foram duas semanas e meia a trabalhar” e isto só foi possível “com muito espírito de missão e uma carga emocional muito grande”.

O director da RTP Memória adiantou ainda que está a ser criada uma plataforma digital, onde os conteúdos das aulas serão disponibilizados, de forma a cobrir “o pleno do ponto de vista do dispositivo para que ninguém fique sem acesso”.

O primeiro-ministro anunciou na quinta-feira que, até ao 9.º ano, todo o terceiro período prosseguirá com ensino à distância, com avaliação, mas sem provas de aferição nem exames, mantendo-se os apoios às famílias com filhos menores de 12 anos.

António Costa adiantou que, “de modo a ter o alcance mais universal possível, estas emissões diárias [de ensino à distância] serão transmitidas, a partir do dia 20, no canal RTP Memória, que é acessível não só por cabo ou satélite, mas também através da TDT”.

Paralelamente, a RTP 2 vai também transmitir conteúdos direcionados às crianças da educação pré-escolar.

O Governo decidiu em março encerrar todas as escolas e desde 16 de março que o ensino passou a ser feito à distância. Em casa, estão cerca de dois milhões de crianças e jovens que frequentavam desde creches a estabelecimentos de ensino superior.

O Governo decretou no final do mês passado o Estado de Emergência, que foi prorrogado por mais 15 dias, por causa da disseminação do novo coronavírus que já fez mais de 400 mortos e infectou mais de 15 mil pessoas em Portugal.