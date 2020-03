Embaixador em Espanha pede para portugueses evitarem viajar e ficarem em casa

O embaixador de Portugal em Espanha enviou hoje uma mensagem à comunidade portuguesa naquele país onde pede a todos aqueles que não tenham “um motivo inadiável” para evitar viajar e respeitarem as recomendações no sentido de ficar em casa.

“Pede-se a todos aqueles que não tenham um motivo inadiável, que não viajem, designadamente para Portugal”, escreveu João Mira Gomes, numa mensagem publicada na página digital da embaixada e enviada aos portugueses.

O diplomata acrescentou que, “de acordo com as normas em vigor em Espanha, apenas poderão viajar para Portugal aqueles que ali tenham residência permanente ou para reunificação familiar no caso de 1º grau de parentesco”.

A embaixada em Madrid e os vários consulados em Espanha têm estado particularmente concentrados nos últimos dias a apoiar os portugueses que se encontravam temporariamente em Espanha ou em Andorra quando foi decretado o “estado de emergência” e os entraves à circulação e entrada em Portugal.

Fonte da embaixada portuguesa em Madrid disse à agência Lusa que cerca de 300 pessoas residentes em Portugal e provisoriamente em Espanha contactaram os serviços consulares a pedir informação e apoio para regressar, nomeadamente os estudantes portugueses no país no âmbito do programa europeu Erasmus de intercâmbio universitário.

Deste total, cerca de 150 pessoas já regressaram, outras decidiram ficar, falta apenas resolver cerca de 70 casos.

O embaixador de Portugal recordou que o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou durante o fim de semana que “o pior ainda está por chegar”, pedindo à comunidade para se “encher de paciência, de ânimo e demonstrar solidariedade para com os mais desprotegidos e vulneráveis”.

O Governo espanhol anunciou no domingo que irá prolongar por mais 15 dias, a partir do próximo sábado, 28 de março, o atual “estado de emergência”, que inclui medidas como a proibição de todos os cidadãos de andarem na rua, a não ser que seja para irem trabalhar, comprar comida ou à farmácia.

Os executivos português e espanhol decretaram há uma semana, em 16 de março, o restabelecimento de controlos na fronteira entre os dois países, uma limitação que não afeta o regresso dos cidadãos nacionais e residentes nos respetivos países.

Ficou, nomeadamente, proibida a circulação rodoviária, suspensa a circulação ferroviária, exceto para o transporte internacional de mercadorias, assim como o tráfego aéreo de passageiros.