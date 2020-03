EFG recomenda novos cuidados na deposição dos resíduos

A EGF (empresa europeia de referência no sector ambiental e tratamento de resíduos) deixa um conjunto de recomendações à população no manuseamento do lixo doméstico, durante o combate à pandemia de Covid-19.

Em primeiro, organização alerta para o facto de que se tiver na família pessoas infectadas (ou com suspeita de infecção) “os seus resíduos também podem estar infectados”.

Neste seguimento aconselha a “colocar os resíduos em sacos de lixo resistentes e descartáveis, com enchimento até 2/3 (dois terços) da sua capacidade”, tendo o cuidado de “não encher totalmente os sacos”.

Do mesmo modo, “os sacos devidamente fechados devem ser colocados dentro de um segundo saco, devidamente fechado, e este deve ser depositado no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados)”.

Muito importante: “Os sacos devem ser sempre colocados dentro do contentor” e não no chão. Se este estiver cheio, deve colocar o lixo “no contentor mais próximo ou utilize quando estiver disponível”.

Além disso, “as máscaras, luvas e lenços devem ser sempre colocados no contentor do lixo comum”.

“Os trabalhadores do sector da recolha e tratamento de resíduos continuam todos os dias a contribuir para a limpeza das nossas ruas, através da recolha selectiva, e a garantir o tratamento dos nossos resíduos. A melhor forma de lhes agradecer é partilhar e cumprir estas regras” e “ser compreensivo” com eventuais adaptações apela a EFG.

Recorde-se que na Madeira, a ARM suspendeu a recolha de monos e verdes.

Relativamente à recepção de resíduos, a ARM informa que a Estação de Transferência da Zona Oeste, na Meia Légua será encerrada, e que na Estação de Transferência da Zona Leste e Estação de Triagem da Madeira, no Porto Novo, e no Centro de Processamento de Resíduos Sólidos do Porto Santo, o horário será reduzido para operar entre as 8h30 e as 16h. Já a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos, na Meia Serra, manterá o horário habitual para recepção de resíduos.