Douro vai ter “guia de rio” para navegar em canoa ou caiaques da nascente à foz

A Associação Ibérica de Municípios Ribeirinhos do Douro (AIMRD) apresentou ontem o projeto “Guia de Rio”, um projeto ibérico que vai auxiliar a descida do Douro, desde a nasceste à foz, com a utilização de canoas ou caiaques.

“Hoje em dia, muitos dos grandes rios do mundo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos da América, contam com este tipo de guia de rio. O rio Douro carecia de um documento deste género, para se poder atravessar as mais diversas localidades, tanto do lado português como espanhol, ao longo dos seus 897 quilómetros de extensão”, explicou à Lusa, o presidente da AIMRD, Artur Nunes.

O projeto da AIMRD estende-se desde a nascente do rio Douro, nos Picos de Urbión, em Espanha e estende-se ao longo mais de 890 quilómetros extensão até alcançar a foz, na cidade do Porto, dividindo-se o percurso em 26 etapas, que também podem ser feitas a pé ou de bicicleta.

“Vamos navegar o Douro por dentro, mas, também por fora, para analisar portos e pequenos embarcadoiros, com o objetivo de posicionar o Douro como destino turístico em toda a sua extensão”, vincou o também presidente da Câmara de Miranda do Douro.

Segundo Artur Nunes, este projeto “ Guia de Rio “ foi distinguido, recentemente, pela União Europeia, devido às “boas práticas ambientais” incluídas neste projeto transfronteiriço.

“Com este guia, quem se propuser descer o rio Douro consegue perceber quais são os percursos navegáveis, onde comer ou dormir ou até mesmo o grau de dificuldade do percurso ou tempo que leva a percorrer”, explicou o responsável.

O presidente da AIMRD está convencido de que este será o “primeiro” guia de rio em toda a Península Ibérica.

O Guia de Rio está incluído num projeto mais abrangente, o “Flumen Durius” dotado de 1,4 milhões de euros, financiados em 75% por fundos da União Europeia através do INTERREG Portugal - Espanha.

“O projeto de cooperação transfronteiriça «Flumen Durius» tem como perspetiva valorizar o maior potencial natural existente entre Espanha e Portugal, o rio Douro”, indica a AIMRD.

O rio Douro é o mais importante do Noroeste da Península Ibérica, com um total de 897 km de comprimento, com 572 km de percurso em território espanhol e 213 km navegáveis por terras portuguesas.

No rio Douro, destaca-se o valor da sua paisagem natural e da sua biodiversidade com um vasto território dentro da Rede Natura 2000, mais de 5000 quilómetros quadros de LIC (Locais de Importância Comunitária - Diretiva Habitats), a que se somam os quase 3000 quilómetros quadrados de troços fluviais que fazem parte das ZEPA (Zonas de Especial Proteção para as Aves)