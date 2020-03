Dormidas em alojamentos turísticos sobem 7,5% em Janeiro impulsionadas por residentes

As dormidas em alojamento turístico aumentaram 7,5% em Janeiro, para 3,3 milhões, com o setor a receber 1,4 milhões de hóspedes, mais 12,2% face ao mesmo mês do ano passado, divulgou hoje o INE.

Em dezembro, o número de hóspedes recebidos tinha subido 7,5% e as dormidas tinham registado um aumento de 9,4%.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), as dormidas de residentes aumentaram 12,1% (depois do aumento de 4,5% em dezembro) e as de não residentes cresceram 5,6% (face aos 9,3% no mês anterior).

Em janeiro de 2020, os proveitos totais cresceram 7,2% (mais 9,1% em dezembro), atingindo 175,9 milhões de euros e os proveitos de aposento fixaram-se em 124,8 milhões de euros, aumentando 8,5% (mais 9,4% no mês anterior).

O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) aumentou 4,5% para 25,1 euros (mais 4,7% no mês anterior).

O rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 68,6 euros, aumentando 2,9% (mais 0,9% no mês anterior).

A estada média (2,29 noites) reduziu-se 4,0% (-0,7% no caso dos residentes e -5,4% no de não residentes).

Já a taxa líquida de ocupação (de 29,1%) aumentou 0,9 pontos percentuais.

Considerando a generalidade dos meios de alojamento (estabelecimentos de alojamento turístico, campismo e colónias de férias e pousadas da juventude), registaram-se 1,5 milhões de hóspedes e 3,5 milhões de dormidas, correspondendo a crescimentos de 12,2% e 7,7%, respetivamente (+9,1% e +7,7% em dezembro, pela mesma ordem).

As dormidas de residentes cresceram 12% (mais 5,7% em dezembro) e as de não residentes aumentaram 5,7% (mais 9% no mês anterior).