Manter uma alimentação variada, equilibrada, completa e seguir as indicações da roda dos alimentos é uma prioridade que devemos ter durante os 365 dias do ano. No entanto, este factor ganha ainda mais importância durante o período de quarentena das famílias portuguesas.

A Danone assinala assim o Dia Mundial da Saúde, relembrando os cuidados especiais que as famílias devem ter com a alimentação em pleno isolamento social, assim como os alimentos a escolher e como adequar as escolhas à idade de todos os membros da família.

Para além de ser importante “manter o acesso a fornecedores de energia, como hidratos de carbono, proteínas e lípidos, vitaminas e minerais (como A, B6, B9, B12, C, D, ferro, selénio etc.) e água”, é igualmente necessário “manter os horários das refeições e privilegiar frutas, hortícolas, bem como o consumo de água, leite e derivados”.

Numa altura em que o tempo de permanência em casa é maior, sem as rotinas habituais de actividade física, é essencial encontrar opções variadas que quebrem a monotonia da dieta e que reúnam, ao mesmo tempo, os ingredientes necessários ao desenvolvimento e correcto funcionamento do organismo. “Quando falamos das famílias, a missão ganha especial importância: o leite e derivados (como o iogurte e o queijo), por exemplo, são alimentos importantes, sobretudo para o crescimento e desenvolvimento dos ossos das crianças, por serem fonte de importantes nutrientes”, salienta a Danone, recordando que o iogurte contém proteínas de alto valor biológico, ricas em aminoácidos essenciais, de qualidade equivalente às da carne, peixe e ovo.

Assim, “optar por comer um iogurte pode ser um delicioso hábito no âmbito de uma alimentação saudável”, sendo fácil de conjugar com outros acompanhamentos como fruta, frutos secos, granola, etc, seja “ao pequeno-almoço, ao lanche ou em receitas para tornar experiências caseiras diferentes”.

Por isso, o desafio lançado às famílias sugere a reinvenção de receitas para “levar os mais novos para a cozinha, ajudá-los a preparar os seus pequenos almoços e lanches, recriar snacks e aprender a evitar o sal e açúcares em excesso”, oferecendo ainda nas suas plataformas, ideias e combinações para lanches em família ricos em nutrientes e em animação.