CTT lança campanha de recolha de roupas em Portugal para Moçambique

Os CTT – Correios de Portugal, em parceria com os Correios de Moçambique, arrancam esta segunda-feira, dia 25 de Março, com uma acção de recolha de roupas doadas pelos portugueses nas Lojas CTT, que serão enviadas para Moçambique.

Uma acção que surge depois da passagem do ciclone Idai e deixou milhares de moçambicanos afectados pelas cheias. Com vista a ajudar quem mais precisa, os CTT estão a fornecer Embalagens Solidárias para que os portugueses possam enviar roupas para Moçambique.

Basta chegar a uma das 538 Lojas CTT espalhadas por todo o país, pedir uma Embalagem Solidária, colocar o donativo e o envio será realizado de forma gratuita. Os portugueses podem contribuir com roupas, uma das grandes necessidades em Moçambique, segundo o pedido dos Correios de Moçambique.

Para Miguel Salema Garção, director de Marca, Comunicação e Sustentabilidade, esta acção em colaboração com os Correios de Moçambique “envolve todo o universo CTT, em particular a nossa rede de Lojas, que permite de forma ágil e dinâmica transformar esta acção num enorme sucesso contribuindo para ajudar as comunidades moçambicanas afectadas”.

A recolha de donativos nas Lojas CTT decorre até ao dia 8 de Abril.