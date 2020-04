Criada conta ‘#TodosPorQuemCuida’ para recolher donativos

A Ordem dos Médicos e a Ordem dos Farmacêuticos criaram uma iniciativa para receber contributos destinados aos profissionais que estão na frente do combate à pandemia de covid-19, que podem ser donativos financeiros ou de bens.

“#TodosPorQuemCuida” é o nome da iniciativa, apresentada como uma conta solidária, para “proteger quem cuida dos portugueses” e que tem o apoio da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (Apifarma).

O objectivo é recolher fundos, mas também equipamentos hospitalares, de protecção individual e outros materiais necessários nos serviços de saúde e socorro.

O apoio destina-se a “todos os profissionais de saúde, nomeadamente assistentes operacionais, secretários clínicos, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, enfermeiros, farmacêuticos, médicos e tantos outros, mas, também às forças de segurança, bombeiros, cuidadores, entre outras profissões chamadas a estar na linha da frente”, anunciaram as entidades promotoras, em comunicado.

A actividade da ‘Conta Solidária’ pode ser seguida na rede social Youtube, através do endereço hastag #TodosPorQuemCuida.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infectou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais mais de 68.000 morreram.

Dos casos de infecção, mais de 238.000 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em Dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 664.000 infectados e mais de 49.000 mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos. Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais: 15.887 óbitos, em 128.948 casos confirmados até hoje.

Portugal regista hoje 311 mortes associadas à covid-19, mais 16 do que no domingo, e 11.730 infectados (mais 452), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde as 00 horas de 19 de Março e até ao final do dia 17 de Abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.