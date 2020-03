Os consulados portugueses da Venezuela vão suspender, a partir de segunda-feira, o atendimento geral ao público, passando a atender unicamente situações urgentes, devido à emergência sanitária no país pela pandemia de coronavírus.

“Devido à situação de emergência sanitária que se vive devido à Covid-19, a partir da segunda-feira, 16 de março, apenas irá atender cidadãos portugueses que necessitem urgentemente de documentos de identificação e documentos de viagem, Cartão de Cidadão, Passaportes e Títulos de Viagem Únicos”, explica um comunicado divulgado em Caracas.

O documento, divulgado pelo Consulado-geral de Portugal em Caracas, explica que “todo o restante atendimento ficará suspenso”.

“Não se desloque ao Consulado a não ser que esteja numa situação de urgência. A entrada de todas as restantes pessoas não será autorizada”, sublinha.

O documento precisa que “quaisquer dúvidas ou pedidos deverão ser efetuados através do e-mail [email protected]” e que o horário de atendimento ao público serás das 08:00 às 12:00 horas locais.

Na Venezuela existem duas circunscrições consulares, Caracas e Valência.

Fontes diplomáticas confirmaram à agência Lusa que o Consulado-geral de Portugal na cidade Valência atenderá também, unicamente, situações urgentes.

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou, na noite de sexta-feira, o “estado de alerta” no país para poder “ditar decisões drásticas” e combater a pandemia.

Foram suspensos os voos provenientes da Europa, Colômbia, Panamá e a República Dominicana e como parte das medidas estão também restringidas as entradas de pessoas provenientes do Irão, Japão e Coreia do Sul.

Os clubes portugueses e as escolas venezuelanas estão encerrados e as celebrações eucarísticas foram reduzidas, com os rituais a realizarem-se sem contacto físico entre os fiéis.

No Metropolitano e no sistema ferroviário é obrigatório o uso de máscaras.

As autoridades estão a apelar às pessoas para não saírem de casa, principalmente os que tenham mais de 65 anos de idade.

A partir de hoje, as Forças Armadas vão realizar exercícios com vista ao encerramento de cidades no âmbito da prevenção da propagação do vírus, anunciou no sábado o ministro da Defesa, Vladimir Padrino López.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.000 mortos em todo o mundo.