O comércio local, cabeleireiros, manicures e similares, livrarias e comércio automóvel retomam atividade na segunda-feira e os restaurantes e cafés em 18 de maio, de acordo com o Plano de Desconfinamento do Governo, hoje divulgado.

A partir de segunda-feira, 04 de maio, o comércio local, que inclui lojas com porta aberta para a rua até 200 metros quadrados, cabeleireiros, manicures e similares, livrarias e comércio automóvel, independentemente da área, podem retomar a atividade.

A partir de 18 de maio será a vez das lojas com porta aberta para a rua até 400 metros quadrados ou partes de lojas até 400 metros quadrados (ou maiores por decisão da autarquia), bem como os restaurantes, cafés e pastelarias/esplanadas, refere o Plano de Desconfinamento, que hoje foi apresentado pelo primeiro-ministro, António Costa, em conferência de imprensa.

Em 01 de junho, é a vez das lojas com área superior a 400 metros quadrados ou inseridas em centros comerciais retomarem a sua atividade.

O Governo impõe condições para a abertura do comércio e restauração, no âmbito da mitigação à propagação da pandemia de covid-19.

Nas lojas, é obrigatório o uso de máscara. O seu funcionamento será a partir das 10:00 “para as lojas que reabrem”, refere o Plano de Desconfinamento.

No segmento de cabeleireiros e similares, o atendimento é feito “por marcação e condições específicas”.

Já no caso dos restaurantes, o limite da lotação é de 50%, com “funcionamento até às 23:00” e com condições específicas.