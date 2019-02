Um edifício na avenida D. Carlos I, em Lisboa, foi hoje evacuado por precaução devido ao cheiro a gás, disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros, que está a efectuar medições no local.

O Regimento de Sapadores Bombeiros mobilizou para o local 14 efectivos e quatro viaturas, acrescentou a mesma fonte.

No prédio, situado no número 60 da avenida D. Carlos I, funciona, no rés-do-chão uma dependência bancária.