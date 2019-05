Berardo e Benfica em destaque nas capas dos jornais nacionais

A conquista do campeonato nacional da I Liga de futebol pelo Benfica, no passado dia 18 de Maio, continua a fazer correr tintas nos principais jornais nacionais no arranque desta semana. Numa nota menos positiva, a Madeira é também notícia, neste dia 20 de Maio, devido ao comendador e empresário Joe Berardo.

“Justiça vai passar a pente fino os créditos da Caixa a Berardo” é o título d’O Jornal Económico, que revela que “o Ministério Público promete analisar todas as questões ‘criminalmente relevantes’, após declarações de Berardo”.

Por seu turno, escreve o i: “Berardo pediu para audição não ser transmitida e admite processar Parlamento”. O matutino destaca ainda a falta de meios para o combate os crimes fiscais. “Inspectores obrigados a usar carros e computadores pessoais”, escreve o i.

“Colecção Berardo vale 571 milhões: avaliação feita nos EUA”, é um dos destaques de capa do Correio da Manhã, em que a maior mancha gráfica é ‘encarnada’. “Mendes força saída de Félix”, é a manchete do CM. O jogador tem contrato até Junho de 2023, frisa o jornal.

“Os diamantes de Bruno Lage” ocupam a maior parte da capa do Jornal de Notícias. “Treinador do Benfica valorizou plantel em 100 milhões num ano; nunca houve tantos jogadores da formação no onze”, destaca o JN. O Jornal revela ainda que há “Quatro queixas por dia nas refeições escolares”. “A qualidade da comida nas cantinas melhorou mas ainda se sente a falta de funcionários; reclamações baixaram com maior fiscalização e após abertura dos refeitórios aos pais”.

“Anestesista recebeu meio milhão de euros num ano em prestações de serviços” é a manchete do Diário de Notícias de hoje. O DN dá conta que “há empresas (muitas vezes unipessoais) onde os anestesistas recebem o dobro do oferecido no Serviço Nacional de Saúde para prestarem serviços em hospitais públicos carenciados. Aquilo que a lei prevê como excepção funciona como regra em muitas unidades hospitalares”.

Nos desportivos, A Bola, com o título “Projecto Champions”, diz que o “Benfica ainda festeja o 37 mas já aponta para um dos grandes desígnios de 2019/2020”. Já o Record frisa que o “Ataque ao 38 está em marcha”. No Jogo a ‘Champions’ volta a fazer manchete mas do lado azul e branco. “O plano Champions do dragão”, titula o desportivo.