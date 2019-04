Benfica lidera campeonato e capas dos jornais nacionais

O triunfo do Benfica sobre o Feirense, por 4-1, é o principal destaque dos jornais desportivos desta segunda-feira, 8 de Abril.

“Casado com a baliza”, escreve A Bola sobre o ‘bis’ de Seferovic, que ajudou o Benfica a manter o 1.º lugar no campeonato. O suíço é líder destacado da Bola de Prata.

“Susto dá goleada” é o título do Record. “Águias entram a perder, dão a volta e seguram liderança”, realça o desportivo.

O Jogo, por sua vez, diz que o Benfica ganhou “de virada num jogo polémico”, com o título “A lei do mais forte” em detsque na capa.

Mas nem só nos desportivos reinam os encarnados. “Feirense 1-4 Benfica: Outra vez líderes”, escreve o Jornal de Notícias, que faz manchete com o preço da habitação em Portugal. Os preços das casas subiram 15% em média no país entre 2016 e 2018, mas a pressão imobiliária não afecta todos. “Há 63 concelhos onde as casas estão mais baratas”, relvela o JN.

O Correio da Manhã faz manchete que a “Banca aperta cerco a Berardo”, sendo que “Novo Banco, Caixa e BCP avançam com processo”. O Benfica também merece destaque no Correio da Manhã, que realça o “susto” e a “goleada com polémica” das águias.

“Portugueses deitam fora 200 mil toneladas de roupa por ano” é o tema que faz manchete no Diário de Notícias nacional.

“Nunca se comprou tanta roupa para usar durante tão pouco tempo. Embora os têxteis possam ser reciclados, em teoria, na prática uma boa parte vai parar aos aterros. Isto aumenta o impacto ambiental do sector têxtil, que já é um dos mais poluentes”, escreve o matutino.

O Jornal i destaca a polémica que tem marcado a actualidade política nacional, concretamente o caso das relações familiares no Governo. De acordo com o meio de comunicação, “Marcelo contraria Rui Rio e insiste que é possível alterar a lei dos familiares no Governo: ‘A lei já existe, é só preciso fazer uma pequenina alteração’”.

O Público, por sua vez, destaca a questão dos “juízes e procuradores” que “esperam há dez anos por gabinetes de apoio”.