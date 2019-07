Associação Zero considera ilegal falta de avaliação ambiental estratégica sobre aeroporto do Montijo

A associação ambiental Zero considerou ilegal a ausência de uma avaliação ambiental estratégica sobre o aeroporto do Montijo e indicou que irá participar na consulta pública que arranca segunda-feira para alertar para impactos ambientais e na saúde pública.

Num comunicado hoje divulgado, a Zero considera que, tendo em conta que a gestão e a operação aeronáutica do actual aeroporto de Lisboa e do eventual aeroporto do Montijo estão “indiscutivelmente ligadas”, considerando-se um plano sectorial da área dos transportes, há a “necessidade de um procedimento de avaliação ambiental estratégica”.

A Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável justifica mesmo com as directrizes da Comissão Europeia que - diz - defendem que as características de um projecto devem ser avaliadas em relação aos seus impactes cumulativos com projectos já existentes.

Apesar da discordância sobre este processo, a Zero diz que vai pronunciar-se sobre estudo de impacte ambiental, cuja consulta pública arranca segunda-feira, “com particular ênfase nas questões sobre a Zona de Protecção Especial do Estuário do Tejo, os efeitos na saúde da população associados ao ruído e aos prejuízos na qualidade do ar”.

A Zero tem uma acção nos tribunais em Portugal sobre este processo, assim como uma queixa na Comissão Europeia.

A Zero refere ainda, no comunicado, que na sexta-feira pediu oficialmente informação ao Ministro das Infraestruturas e Habitação sobre as obras de expansão dos Aeroportos de Lisboa e do Porto.

Fonte oficial da ANA - Aeroportos de Portugal disse hoje que o estudo de impacte ambiental do aeroporto do Montijo recebeu ‘luz verde’ da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para entrar em consulta pública, o que acontece na segunda-feira (29 de Julho) até 19 de Setembro.

A ANA e o Estado assinaram em 8 de Janeiro o acordo para a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, com um investimento de 1,15 mil milhões de euros até 2028 para aumentar o actual aeroporto de Lisboa (Aeroporto Humberto Delgado) e transformar a base aérea do Montijo no novo aeroporto de Lisboa.

Em 04 de janeiro, o então ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, assegurou que serão integralmente cumpridas eventuais medidas de mitigação definidas no Estudo de Impacto Ambiental.

O primeiro-ministro, António Costa, admitiu que “não há plano B” para a construção de um novo aeroporto complementar de Lisboa caso o EIA chumbe a localização no Montijo.