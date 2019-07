Alunos portugueses vencem medalha de bronze nas Olimpíadas Internacionais de Biologia

Estudantes portugueses conquistaram a medalha de bronze nas Olimpíadas Internacionais de Biologia em Szeged, na Hungria, anunciou hoje a Ordem dos Biólogos.

“Portugal voltou a ter um fortíssimo destaque mundial na Olimpíada Internacional de Biologia ao ganhar, pelo sexto ano consecutivo, importantes distinções que muito honram o nosso país”, afirma a Ordem dos Biólogos em comunicado.

A XXX Edição das Olimpíadas Internacionais de Biologia decorreu em Szeged, entre 14 e 21 de julho, e contou com a presença de quase 300 participantes, em representação de 78 países.

Portugal teve em sua representação os estudantes Diogo Nogueira, José Miguel Matos, Marco Ribeiro e Raul Jorge Sofia.

Marco Ribeiro, estudante do 12.º ano no Colégio do Ave - Famalicão e Diogo Nogueira, estudante do 12.º ano da Escola Básica e Secundária Vale de Tamel -- Lijó/Barcelos, foram os galardoados com uma medalha de bronze cada.

“Ano após ano, os representantes lusitanos comprovam e promovem a enorme qualidade dos estudantes nacionais de Biologia, cuja qualidade técnica e académica é, invariavelmente, multipremiada ano após ano”, sublinha a Ordem dos Biólogos.

A comitiva portuguesa foi chefiada pelo bastonário da Ordem dos Biólogos e investigador do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV)e por Fernanda Simões, igualmente investigadora no INIAV, conjuntamente com Otília Correia, professora associada da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Daniela Casimiro, membro do Conselho diretivo da Ordem dos Biólogos e pela gestora de eventos Patrícia Matos.

A comitiva regressa hoje à noite a Lisboa e será acolhida por membros do conselho diretivo da Ordem dos Biólogos e familiares dos estudantes.