391 polícias foram feridos em serviço nos últimos seis meses

O Correio da Manhã faz manchete esta segunda-feira, com o número de polícias feridos em serviço. Foram 391 nos últimos seis meses e o mais recente caso ocorreu em Sintra, quando um casal, em disputa por uma criança, acabou por espancar o agente.

O Jornal de Notícias (JN) destaca os veículos eléctricos na estrada sem carta nem lei, referindo que há falta de fiscalização aos motores de bicicletas, scooters e trotinetes.

O Jornal I recupera o caso Tancos e publica que Augusto Santos Silva e José Sócrates estão unidos contra a “guerra” de Tancos. O antigo primeiro-ministro compara o caso Tancos à Operação Marquês.

No Diário de Notícias (DN), o destaque vai para a Lei de Bases da habitação que ainda agora nasceu e já todos a querem mudar. Os inquilinos dizem que vem atrasada e os proprietários falam numa lei punitiva e incongruente. Já os advogados dizem que traz pouco de novo, mas todos concordam que vai ser fundamental para mudar o sector. A primeira lei da Habitação entra em vigor esta terça-feira, 1 de Outubro.

No desporto, o destaque vai para o FC Porto que venceu ontem o Rio Ave e colou-se ao Benfica na liderança do campeonato. Silas, o novo treinador do Sporting, começa hoje a sua aventura em Alvalade e mostra-se confiante.

No Reino Unido, Boris Johnson insiste que Brexit é para cumprir a 31 de Outubro, avança o DN, enquanto o Correio da manhã destaca a moda e salienta as propostas ousadas para o Verão 2020.

Estas e outras notícias fazem as capas dos jornais nacionais desta segunda-feira, 30 de Setembro de 2019, disponíveis nas bancas.