A vida lá por cima no Laranjal era não fácil quando se nascia rapariga e não ficava muito melhor quando se nascia rapaz, mas havia diferenças. E as mães gostavam de lembrar que o caminho não era o mesmo para meninos e meninas. Até a minha que, ocupada com a casa e os bordados e decidida a fazer de mim o que ela não tinha conseguido ser, volta e meia gritava-me para não “escarreirar” como um rapaz.

O que acontecia nas férias, quando a miudagem da vizinhança se metia pelo ribeiro e corria pela fazenda ou quando eu aparecia no quintal tal e qual como um índio dos filmes, com penas na cabeça e uma lança e pegava-me à porrada com os rapazes. A minha mãe teria preferido uma criança mais dócil, o que eu não era. Não gostava de bonecas, nem de bordar e tinha medo da máquina de costura, dava a ideia de que a agulha iria atravessar o dedo.

E, no tempo em que não estava a fazer ou a tentar fazer o que os outros todos faziam - a correr ou a tentar saltar muros sem cair -, enfiava a cabeça nos livros ou metia-me a pensar no futuro, na mulher que queria ser. Claro, eu queria ser linda e magra, mas, mais importante do que tudo, queria mandar em mim para escolher os sapatos e os vestidos. Nada me angustiava mais do que as meias de renda pelo joelho, os vestidos vaporosos e as botas ortopédicas e ter de usar tudo isto ao mesmo tempo.

A minha mãe tinha pouco para contar da sua filha gordinha, que aos 10 anos estava quase a passar-lhe a altura e que não era prendada, que se arrastava para lavar a loiça e varrer o quintal, que nunca sabia fazer conversa com as senhoras dos bordados e morria de vergonha quando se falava de rapazes, de casar e ter filhos. Ou pior, quando olhavam para todo aquele tamanho e perguntavam se já era mulher.

Eu era mulher desde que nascera, o que estava para chegar era só uma coisa esquisita do crescimento, que haveria de tornar os dias mais complicados e fazer a minha mãe e as minhas tias encher a boca com as teorias do que ficava bem a uma rapariga e do que os rapazes podiam fazer. A sorte era a minha mãe gostar de pessoas inteligentes e o meu pai achar que os estudos davam categoria a quem os tinha.

Foi como alguém de sorte que me vi aos 10 anos no autocarro para o 1º ano do ciclo preparatório, com um guarda-chuva dos ficavam pequeninos na bolsa e os avisos todos a retinir na cabeça. Não se fala com estranhos, não se dá conversa a rapazes mais velhos, nem que andem de mota, não se falta às aulas, não se chumba na escola. E se falhar? Se falhar acabam-se os estudos, acaba-se tudo.

Acaba-se tudo. A minha mãe dizia que não devia ter medo, mas soube cedo que não me seriam permitidos erros, nem falhas. Tinha aquela oportunidade, só teria aquela. Não tínhamos dinheiro e eu era rapariga, com as raparigas não se gastava muito dinheiro, nem se deixava emendar os erros. Elas viviam para sempre com as más decisões e os azares, fosse uma gravidez, um noivado desfeito ou um mau casamento.

