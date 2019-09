Estamos a viver um momento único na Região Autónoma da Madeira. A três semanas dos madeirenses e porto-santenses serem chamados a escolher a nova composição da Assembleia Legislativa Regional e o novo Governo Regional, é tempo de fazer uma reflexão profunda do que se quer para a nossa Região no futuro. São vários os argumentos que são apresentados e defendidos, em alguns casos colocando de lado a razão para dar azo outros critérios que falam mais alto à medida que o dia 22 de setembro se aproxima. Permitam-me que seja claro e objetivo: apenas o PS e a candidatura que lidero dão garantias de unir os madeirenses e porto-santenses e de, em conjunto, caminharmos num novo ciclo, positivo, ambicioso, agregador.

Nunca irei dividir os madeirenses, nunca irei pôr madeirenses contra madeirenses.

Temos vindo a apresentar propostas e lançar a discussão sobre assuntos de grande importância para os madeirenses como as listas de espera em saúde, as fragilidades habitacionais, o desemprego endémico, falta de oportunidades e crescimento anémico, à mercê de conjunturas, e pouco sustentável.

Propostas para resolver estes problemas, embaladas numa campanha com elevação, com discussão, debate e abertura à sociedade civil.

São estes os valores democráticos que estão no ADN do PS, que subscrevo e perfilho. Não perco tempo a denegrir os outros, a caluniar, a humilhar adversários políticos. Não é nem nunca será a minha postura.

Não há tempo a perder. O futuro dos madeirenses e porto-santenses é um bem maior para o qual temos de canalizar todas as nossas energias. Para nos unirmos todos como povo, cerrar fileiras e encarar os desafios do futuro de frente, com otimismo e coragem.

Mudar é dar ao presente um melhor futuro. É ter esperança e acreditar. É unir. Acreditar nos madeirenses que nunca baixaram os braços até construir o seu próprio destino.

Só a mudança de protagonistas poderá dar um novo ciclo de desenvolvimento da Região, um ciclo de futuro, de otimismo e ambição e de energia. É possível fazer melhor, é possível um outro caminho. Mudar a Madeira é dizer sim a um melhor futuro para os madeirenses e dizer sim ao desenvolvimento da região.

A minha prioridade é melhorar a vida dos madeirenses e dos porto-santenses, com medidas concretas, num projeto de progresso que contribua para uma região mais forte e desenvolvida. O PS é a única solução política com condições para tornar possível um governo que faça progredir a Madeira na próxima década. É o único partido com uma agenda de futuro, clara e exigente. Que aposta na criação de oportunidades, na inovação, na diversificação da economia, em políticas de justiça social, numa verdadeira transformação de mentalidades, que resgate o Governo das amarras partidárias. Somos um partido que respeita a Autonomia, que defende a Autonomia e que, acima de tudo promove uma Autonomia de resultados, para todos.

Necessitamos de efetuar reformas estruturais em áreas fundamentais como é a saúde e a educação, para que possamos oferecer melhores serviços públicos. Resolvendo as listas de espera na saúde e com ensino gratuito até o 12º ano para todos os nossos jovens. O nosso maior ativo são as pessoas e investir de forma concreta no futuro dos nossos jovens é garantir para todos nós um melhor futuro. Projeto um governo onde damos todas as ferramentas para que, quem necessita possa vencer na vida. Uma habitação condigna, educação, solidariedade e oportunidades.

Está nas nossas mãos agir e iniciar um novo ciclo de progresso na Madeira e no Porto Santo. Podem contar connosco. Estamos preparados para governar. Preparados para colocar a Madeira e os madeirenses em primeiro lugar. Juntos vamos fazer História no dia 22 de setembro. Vamos mudar e vamos levar a nossa Região para o patamar de desenvolvimento que merece.

Esta é a oportunidade de concretizarmos a mudança que há tanto desejamos para a nossa Região. Vamos a isso!