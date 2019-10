Comemorou-se no dia sete do passado mês de Setembro o Dia do Engenheiro Técnico, no Convento de São Francisco em Coimbra, organizado pela Ordem dos Engenheiros Técnicos, assinalando-se, também os 45 anos da recuperação do título profissional, que havia sido retirado nos tempos da Primeira República (1919). Esteve presente uma delegação da Madeira, constituída por membros da Direção da Secção Regional da Madeira e os Delegados Concelhios correspondentes aos onze concelhos da Região Autónoma da Madeira. Como Delegado ao concelho do Porto Moniz também marquei a minha presença, onde fiz um intervenção sobre a nossa Região e potenciais trabalhos para o futuro em defesa do bem estar madeirense. Um outro elemento da Ordem da nossa Delegação apresentou um trabalho sobre o Porto Santo, mais precisamente o Delegado desse Concelho.

Ocorreram outras intervenções feitas por delegados de várias zonas do continente, seguindo-se a homenagem da Ordem aos seus membros com pelo menos 45 anos de trabalho com uma medalha de Mérito, na qual fui incluído, juntamente com cerca de mais cem colegas. Pela segunda vez fui agraciado com uma homenagem da Ordem dos Engenheiros Técnicos, uma vez que já tinha recebido a Medalha de Prata da Ordem (2015) para além de uma Placa de Prata da Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos que antecedeu a Ordem com a seguinte inscrição “Distinção pelo Excelente Percurso Profissional”, em 19 de Maio de 2006.

Seguiu-se um almoço em que o convívio entre várias gerações de Engenheiros Técnicos aconteceu, assim como o reencontro com antigos colegas.

O Dia do Engenheiro Técnico é comemorado sempre no primeiro fim de semana de Setembro, decisão tomada pela ANET e coincide, mais ou menos com a data da publicação do Decreto que a criou.

A Secção Regional dos Engenheiros Técnicos existe na Madeira desde a criação da Ordem, sucedendo à Secção Regional da ANET que também existia na nossa Região desde a sua fundação a nível nacional. Foi um percurso de muita luta e de reconhecimento de uma classe que sempre trabalhou com dedicação e competência pela Engenharia em Portugal, que nos levou a adotar por uma “máxima”: O Orgulho de ser e saber ser Engenheiro Técnico...

Na Madeira somos mais de duzentos e sessenta nos diversos ramos da engenharia, desde a Agrária, da qual presido ao seu colégio, à Civil, à Mecânica, à Informática, à Electrotécnica, à Topografia, á Geologia, à de Minas e muitas outras que dia a dia vamos dignificando as profissões que escolhemos seguir e que vamos dando o nosso melhor para o engrandecimento da nossa terra, quer no que se refere à quantidade, mas principalmente no que se refere à qualidade.

Somos uma Ordem que contribuímos para a resolução de problemas da Região Autónoma da Madeira, que fazemos estudos, como, por exemplo o sobre o Aeroporto Cristiano Ronaldo e os seus problemas de ventos, cuja solução passa por uma conjugação da utilização do Aeroporto do Porto Santo e o transporte de Barco para o Caniçal (cerca de uma hora de viagem) e outros que neste momento estão a merecer a melhor atenção dos nossos delegados e dos respetivos colégios de especialidade e que brevemente serão tornados públicos... Uma Ordem que não só se interessa pela formação dos seus membros e a defesa dos seus direitos, como também pelo bem estar dos residentes nas zonas onde está implantada.

A todos aqueles que deram e vão dando parte do seu tempo a este género de trabalho, na pessoa do Engenheiro Técnico Augusto Guedes, o nosso muito obrigado. Bem Hajam.