A companhia aérea turca Turkish Airlines prolongou a suspensão dos voos internacionais até dia 10 de Junho, enquanto os voos internos vão ser retomados no dia 4 do próximo mês.

A transportadora aérea divulgou, através de um comunicado, que devido à pandemia de covid-19 a suspensão dos voos se vai manter para lá do dia 28 de Maio, data anteriormente prevista para o retomar gradual da sua actividade.

Segundo noticia a agência turca Anadolu, citada pela agência EFE, a Turkish Arlines adiantou que, quando as ligações aéreas forem reiniciadas, os passageiros não poderão aceder à cabine do avião com malas, além de bolsas de tamanho reduzido.

A bagagem de mão, que os passageiros habitualmente transportam na cabine, irá ser transportada no porão do avião, disse ainda, citando fontes da companhia aérea.

Por sua vez, a companhia aérea privada turca Pegasus informou na sua página na Internet que irá retomar os voos internos em 4 de Junho e os internacionais no dia 15.

O Governo da Turquia prolongou na terça-feira até dia 2 de Junho o confinamento em nove províncias, entre elas Istambul, Ancara e Esmirna, proibindo as viagens entre estes locais.

De acordo com o Ministério da Saúde turco, morreram hoje 27 pessoas vitimas de covid-19, mantendo-se o número de mortos diários pelo terceiro dia consecutivo abaixo dos 30.

Desde o inicio da pandemia, em Março, a Turquia registou um total de 150 mil infectados e 4.249 mortos. O pico da curva aconteceu em meados de Abril, com 120 mortos por dia.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 328 mil mortos e infectou mais de cinco milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,8 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.277 pessoas das 29.912 confirmadas como infectadas, e há 6.452 casos recuperados, de acordo com a Direcção-Geral da Saúde.