Trump confia em acordo comercial com a China depois das eleições nos EUA

Um acordo comercial com a República Popular da China pode ser “alcançado depois das eleições” presidenciais norte-americanas de 2020, disse hoje o Presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

“Não tenho nenhum prazo”, afirmou Trump, acrescentando que prefere pensar no período pós-eleitoral.

“De certa forma, gosto da ideia de aguardar até depois do período das eleições para alcançar um acordo com a China”, disse mostrando-se convencido de que vai ser reeleito nas presidenciais do próximo ano, nos Estados Unidos.

Trump mostrou-se igualmente confiante na possibilidade de um acordo com a República Popular da China apesar dos sinais contrários das últimas semanas, nomeadamente, do seu homólogo chinês Xi Jinping.

O chefe de Estado norte-americano falava numa conferência de imprensa antes da abertura oficial da Cimeira da Aliança Atlântica que começa hoje em Londres e que se prolonga até quarta-feira.

A cimeira da NATO assinala os 70 anos da organização.